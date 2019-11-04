Сегодня, в 12:00 Топ-7 вещей, которые раздражают водителей От громкой музыки до кривой парковки — составлен рейтинг того, что раздражает водителей больше всего в поведении других участников дорожного движения.
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В результате опроса более пяти тысяч автомобилистов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 55 лет специалисты онлайн-автосервиса Uremont выяснили, что их раздражает больше всего на дорогах. В ходе исследования были выявлены 7 самых факторов, к которым водители относятся с особой неприязнью.
Большинство автомобилистов раздражаются из-за неправильной парковки других водителей, при которой занимается слишком много места, либо создаются помехи для проезда машин или движения пешеходов. На втором месте — несоблюдение рядности движения, а на третьем — частые перестроения, называемые «игрой в шашки».
В пятерку главных раздражителей также вошли непропуск автомобилей Скорой помощи и беспричинные звуковые сигналы, которые на дороге воспринимаются как окрик или ругань.
Меньше всего автомобилистов раздражает несоблюдение скоростного режима, так как чаще превышение скорости составляет 19 км/ч. В условиях жесткого и часто беспричинного ограничения скорости до 40–50 км/ч превышение лимита не создает опасности для окружающих, если не сопровождается другими нарушениями.
Также автомобилистов раздражает громкая музыка в соседних автомобилях, которую невозможно заглушить даже закрыв окна.
Рейтинг раздражения автовладельцев
Место
Действие
Скольких людей раздражает, %
7
Громкая музыка, которую слышно людям в соседних автомобилях
2,7
6
Несоблюдение скоростного режима
5,1
5
Когда сигналят просто так или в ситуациях, когда это не нужно
10,6
4
Когда не уступают автомобилям Скорой помощи
10,6
3
«Игра в шашки»
15,6
2
Несоблюдение «рядности»
21,8
1
Бездумная парковка автомобилей
33,6 Фото : Makhmutova Dina / Unsplash
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