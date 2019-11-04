Топ-7 вещей, которые раздражают водителей — журнал За рулем

Топ-7 вещей, которые раздражают водителей

От громкой музыки до кривой парковки — составлен рейтинг того, что раздражает водителей больше всего в поведении других участников дорожного движения.

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В результате опроса более пяти тысяч автомобилистов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 55 лет специалисты онлайн-автосервиса Uremont выяснили, что их раздражает больше всего на дорогах. В ходе исследования были выявлены 7 самых факторов, к которым водители относятся с особой неприязнью.

Большинство автомобилистов раздражаются из-за неправильной парковки других водителей, при которой занимается слишком много места, либо создаются помехи для проезда машин или движения пешеходов. На втором месте — несоблюдение рядности движения, а на третьем — частые перестроения, называемые «игрой в шашки».

В пятерку главных раздражителей также вошли непропуск автомобилей Скорой помощи и беспричинные звуковые сигналы, которые на дороге воспринимаются как окрик или ругань.

Меньше всего автомобилистов раздражает несоблюдение скоростного режима, так как чаще превышение скорости составляет 19 км/ч. В условиях жесткого и часто беспричинного ограничения скорости до 40–50 км/ч превышение лимита не создает опасности для окружающих, если не сопровождается другими нарушениями.

Также автомобилистов раздражает громкая музыка в соседних автомобилях, которую невозможно заглушить даже закрыв окна.

Рейтинг раздражения автовладельцев

Место

Действие

Скольких людей раздражает, %

7

Громкая музыка, которую слышно людям в соседних автомобилях

2,7

6

Несоблюдение скоростного режима

5,1

5

Когда сигналят просто так или в ситуациях, когда это не нужно

10,6

4

Когда не уступают автомобилям Скорой помощи

10,6

3

«Игра в шашки»

15,6

2

Несоблюдение «рядности»

21,8

1

Бездумная парковка автомобилей

33,6

Фото: Makhmutova Dina / Unsplash

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