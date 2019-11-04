Топ-7 вещей, которые раздражают водителей

От громкой музыки до кривой парковки — составлен рейтинг того, что раздражает водителей больше всего в поведении других участников дорожного движения.

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В результате опроса более пяти тысяч автомобилистов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 55 лет специалисты онлайн-автосервиса Uremont выяснили, что их раздражает больше всего на дорогах. В ходе исследования были выявлены 7 самых факторов, к которым водители относятся с особой неприязнью.

Большинство автомобилистов раздражаются из-за неправильной парковки других водителей, при которой занимается слишком много места, либо создаются помехи для проезда машин или движения пешеходов. На втором месте — несоблюдение рядности движения, а на третьем — частые перестроения, называемые «игрой в шашки».

В пятерку главных раздражителей также вошли непропуск автомобилей Скорой помощи и беспричинные звуковые сигналы, которые на дороге воспринимаются как окрик или ругань.

Меньше всего автомобилистов раздражает несоблюдение скоростного режима, так как чаще превышение скорости составляет 19 км/ч. В условиях жесткого и часто беспричинного ограничения скорости до 40–50 км/ч превышение лимита не создает опасности для окружающих, если не сопровождается другими нарушениями.

Также автомобилистов раздражает громкая музыка в соседних автомобилях, которую невозможно заглушить даже закрыв окна.

Рейтинг раздражения автовладельцев

Место Действие Скольких людей раздражает, % 7 Громкая музыка, которую слышно людям в соседних автомобилях 2,7 6 Несоблюдение скоростного режима 5,1 5 Когда сигналят просто так или в ситуациях, когда это не нужно 10,6 4 Когда не уступают автомобилям Скорой помощи 10,6 3 «Игра в шашки» 15,6 2 Несоблюдение «рядности» 21,8 1 Бездумная парковка автомобилей 33,6

Откуда у людей деньги на автомобили? Названы главные источники финансирования.

Фото: Makhmutova Dina / Unsplash