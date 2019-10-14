Вчера, в 18:04 Кредит, подарок, на свои? — откуда у нас деньги на машину В ходе опроса выяснялось, насколько часто автомобили приобретают на собственные средства.
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В сентябре 2019 года провели опрос среди более чем 5 тысяч автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет, мужчин и женщин (50/50), владеющих автомобилями, и выяснили, каким образом у них появилась машина.
Исследование показало, что 63,2% респондентов купили автомобиль на собственные средства, еще 22% приобрели его в кредит. На третьем по полярности месте оказался подарок родителей (11,3%), а еще 2,4%
получили машину в подарок от второй половины. И 1,1% (это очень много! то есть скорее всего во время опроса соврали) выиграли транспортное средство в лотерею, свидетельствуют данные онлайн-автосервиса Uremont.
Также недавно исследователи выяснили, на чем ездят молодые россияне, которым еще не исполнилось 35 лет. Возглавила рейтинг Лада Самара. Фото: depositphotos.com
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