7 вопросов о тормозных колодках. Вы точно все ответы знаете? Однажды жмете вы на тормоз, и что-то начинает скрипеть… Ну вот, опять пора менять колодки, а то и диски... В магазине и в сервисах выбор большой, но при покупке надо помнить некоторые правила. Обгон запрещен или все же не совсем? — простой тест на ПДД На дорогах таких мест множество. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Наказание серьезное и может настигнуть любого водителя в безобидной, на первый взгляд, ситуации. Быстро и платно или медленнее, но бесплатно — как выгоднее? На пустой платной дороге расход топлива может оказаться выше, чем на загруженной бесплатной: обсуждение на форуме «За рулем» и мнение эксперта.