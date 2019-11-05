Сегодня, в 12:09 Mazda CX-5: оснащение богаче, цены прежние Компания обновит премиальные комплектации кроссовера Supreme и Executive для российского рынка.
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в комплектациях Supreme и Executive дополнены зимним пакетом Zima Edition, в который войдут зимние шины, интеллектуальная система динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, система бесконтактного открывания багажника и фирменный шильдик особой серии.
Интеллектуальная система динамического контроля управляется с помощью приложения для мобильного телефона, разработанного специально для автомобилей Mazda. С помощью него можно удаленно мониторить состояние автомобиля и дистанционно запускать двигатель для прогрева. Пользователю доступны разные сценарии: пуск двигателя по предустановленной температуре воздуха на улице, пуск двигателя по напряжению электросети автомобиля, пуск двигателя по таймеру.
Устройство бесконтактного открывания багажной двери позволяет не прикасаться к автомобилю, а лишь сделать легкое движение ногой под бампером. Причем работает система таким образом, что несанкционированный доступ в багажник исключен.
«Зимние» комплектации Supreme и Executive, несмотря на то что они дополнены оборудованием, будут стоить так же, как и раньше — от 2 млн 130 тыс. рублей и от 2 млн 382 тыс. рублей соответственно.
Специальное предложение с дополнительным пакетом Zima Edition действует по 30 ноября включительно, количество автомобилей Mazda CX-5 с указанными установленными функциями ограничено.
Фото: Mazda
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