Особое внимание Skoda уделит универсалам Octavia. Популярные у нас лифтбеки появятся позже.

Skoda опубликовала новое видео четвертого поколения самой успешной своей модели — Octavia. Премьера нового поколения состоится 11 ноября в Праге, а пока Skoda разогревает интерес к новинке.

В 18-секундном ролике показан автомобиль в кузове универсал. Skoda уделила много внимания стилю новой Октавии после обилия критики в адрес модели третьего поколения.

В ролике показаны, например, передние фары, которые представлены единым блоком, светодиодные задние фонари с динамическими огнями. Видно, что на двери багажника больше не будет логотипа компании. Вместо него появится надпись «SKODA» заглавными буквами.

Универсал оснащен 19-дюймовыми колесами и компактными рейлингами на крыше, которые не влияют на коэффициент аэродинамического сопротивления машины, сниженного до 0,26 для универсала. Кстати, у лифтбека он равен 0,24.

Поскольку в видео представлен универсал, стоит упомянуть характеристики Октавии третьего поколения в этом же кузове и сравнить их с известными нам характеристиками универсала четвертого поколения. Объем багажника уходящего автомобиля составляет 610 литров. Новинка же сможет вмещать уже до 640 литров. Новый универсал на 22 мм длиннее (4689 мм) и на 15 мм шире (1829 мм) — Октавия остается одним из самых больших автомобилей в своем классе.

Появление тизерного видео универсала объясняется тем, что именно с него начнутся продажи новой Skoda Octavia, так как этот кузов особенно популярен в Европе. Лифтбек можно будет купить позже, буквально через несколько недель.

Из-за ошибки конфигуратора изображение новой Шкоды Октавии вдруг появилось на официальном сайте компании.

Фото, видео: Skoda