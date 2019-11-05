Мама повторила гримасу озадаченной дочки в автомобиле и снова всех насмешила

Озадаченная девочка, сидящая в детском креслице, стала популярным мемом в соцсетях еще шесть лет назад. На нынешний Хэллоуин мама девочки решила особо не мудрить и нарядилась… в свою дочку.

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«Озадаченная Хлоя» прославилась на YouTube-канале еще в 2013 году. Родители двух девочек, Лили и Хлои, активные пользователи соцсетей и на Ютюб-канале публиковали забавные ролики из жизни девочек. И вот однажды в машине малышкам сообщили, что они прогуляют школу и отправятся в трехдневное путешествие в Диснейленд. Шестилетняя (на тот момент) Лили заплакала от счастья, а двухлетняя Хлоя вдруг выдала странно обеспокоенное лицо. Гримаска была настолько очаровательной, что «Озадаченная Хлоя» моментально разлетелась по соцсетям и стала поводом для многочисленных фотожаб.

Через шесть лет мама девочек решила пошутить на Хэллоуин и, переодевшись в футболку такого же цвета, а в качестве ремней детского кресла использовав черную изоленту, выдала на Instagram похожую гримасу. Получилось забавно, хотя в исполнении взрослого человека немного жутковато... Как раз для Дня всех святых!

«Когда мама становится мемом. Мы двойняшки. Счастливого Хеллоуина», — написала она в соцсети.

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Фото: Instagram