Средняя цена автомобиля в России выросла на 8,5%

Причем больше подорожали иномарки, стоимость отечественных машин изменилась не так резко.

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За период с января по сентябрь 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 536 тыс. рублей, что на 8,5% выше результата годичной давности, такие данные приводят аналитики «Автостата». Средневзвешенную цену рассчитывали с учетом модификаций модели — объема двигателя, привода, трансмиссии и типа кузова. За основу брали средние значения рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж.

Понятно, что на стоимость импортных автомобилей сильнее влияет инфляция, поэтому больше в цене прибавили иномарки — на 9,6%, цена их достигла 1 млн 795 тыс. рублей, отечественные автомобили подорожали на 6,7% до 662 тыс. рублей.

Как подорожание отразится на рынке продаж, мы узнаем в ближайшее время, скоро свои итоги подведут аналитики ассоциации европейского бизнеса. Скорее всего, они будут неутешительными на фоне слабеющей экономики и низкой финансовой уверенности населения.

Дорожает для россиян и содержание машин — это траты на штрафы и товары для автомобилей и услуги для водителей.



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