BMW X3 и X4 могут терять управление

Объявлен отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 из-за проблем поворотных опор.

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В России объявлена сервисная кампания, под которую попали 36 кроссоверов BMW X3 и X4 (серия G01/G02), выпущенных в период с октября 2019 года по настоящее время.

Причиной отзыва стали поворотные опоры, а точнее их неправильное крепление, в результате чего может произойти потеря направляющей системы подвески колеса. Дефектными могут быть как правая, так и левая опоры.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей следует обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера BMW, мастера которого исправят дефект бесплатно, за счет завода-производителя. Работы предполагают замену дефектных поворотных опор.

О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию кроссоверов известят официальные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под отзыв, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта, либо воспользовавшись новым бесплатным сервисом по поиску отзывных кампаний, в которых участвует автомобиль.

Ранее автомобили BMW отзывались из-за риска возгорания. Всего было обнаружено почти 30 тыс. дефектных машин.

Фото: Artiom Vallat / Unsplash