BMW отзывает в России почти 30 тысяч опасных автомобилей

Под сервисную кампанию попали автомобили, которые были куплены в период с 2011 по 2016 годы.

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BMW объявила в России отзыв 28 631 автомобиля, в них был обнаружен серьезный дефект. В сервисной кампании участвуют 19 919 машин моделей Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, 2-й серии, 3-й и 5-й серий, в том числе GT, 6-й и 7-й серий (F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26 и F34), купленных с 2011 по 2015 годы, а также 8712 автомобилей моделей Х3, Х4, Х5, 1-й и 2-й серий, 3-й и 4-й серий, включая GT и кабриолет, и 5-й серии (F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34 и F36), которые были проданы с 2014 по 2016 годы.

Причиной объявления отзыва стал риск воспламенения отложений сажи в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов и обгорание системы выпуска. Происходить это может из-за течей, которые, в свою очередь, вызваны тем, что радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надежен и приходит в негодность раньше, чем это предусматривалось производителем. Изначально планировалось, что данный радиатор будет оставаться герметичным на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера BMW, мастера которого устранят неисправность. При этом они проверят и при необходимости заменят радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированную систему выпуска.

О необходимости ремонта владельцев дефектных BMW оповестят уполномоченные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта:

Все работы для владельцев дефектных BMW будут проводиться совершенно бесплатно.

Фото: BMW