BMW отзывает в России машины из-за ошибок ПО

Компания отзывает в России несколько сотен своих автомобилей, у которых обнаружилось дефектное программное обеспечение.

Под сервисную кампанию попали автомобили BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive серий G11, G12 и G30, купленные на территории нашей страны в период с августа 2015 года по август 2018 года.

Причиной отзыва стали ошибки в программном обеспечении автомобилей, которые могут привести даже к повреждению двигателя при определенных условиях эксплуатации. В частности, вероятно разрушение зеркал цилиндров двигателей, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых BMW следует записаться на посещение сервиса ближайшего официального дилера марки, мастера которого абсолютно бесплатно перепрограммируют и перекодируют блок управления двигателя версией ПО ISTA 4.12.3x или более новой. Кроме того, владельцы дефектных машин вправе рассчитывать на бесплатную проверку состояния двигателя с последующим выявлением необходимого ремонта.

О том, что автомобили нуждаются в перепрограммировании, их владельцев по телефону или почте известят уполномоченные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг», но узнать о том, что ваша машина попала под данную сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованном на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв автомобилей BMW, коснувшийся моделей 5-й серии и кроссоверов X5, был объявлен в октябре прошлого года.

Забавная сервисная кампания BMW проводилась недавно в США. Дело в том, что производитель не учел, что автомобилями могут управлять люди, чей рост составляет менее 152 см.

Фото: BMW