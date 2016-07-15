На скутере на скорости писать в мессенджер? — да, такое возможно! — журнал За рулем

На скутере на скорости писать в мессенджер? — да, такое возможно!

Увидеть в автомобильном потоке «зависшего» водителя со смартфоном в руках — уже не редкость. Но чтобы так делали еще и двухколесные…

Это видео снял житель Сингапура, который в пояснении к нему пишет, что ехал по шоссе с сестрой, когда оба заметили, что водитель скутера и его спутник одновременно «втыкают» в смартфоны и при этом едут по дороге.

В комментарии к видео один из пользователей пишет: «Это то, что я вижу каждый день». Видео заставляет еще раз задуматься над тем, куда нас может привести повальная смартфономания. Кстати, многие подземные переходы в Сингапуре украшены огромными надписями «Не будь мобильным зомби». Как видно, не действуют.

  • Согласно одному из последних исследований, поколению миллениалов тоже нужен свой автомобиль. Стереотип, что эти люди предпочитают пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипедах или электросамокатах или ходить пешком, признан ошибочным.

Видео: YouTube

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