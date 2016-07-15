Увидеть в автомобильном потоке «зависшего» водителя со смартфоном в руках — уже не редкость. Но чтобы так делали еще и двухколесные…

Это видео снял житель Сингапура, который в пояснении к нему пишет, что ехал по шоссе с сестрой, когда оба заметили, что водитель скутера и его спутник одновременно «втыкают» в смартфоны и при этом едут по дороге.

В комментарии к видео один из пользователей пишет: «Это то, что я вижу каждый день». Видео заставляет еще раз задуматься над тем, куда нас может привести повальная смартфономания. Кстати, многие подземные переходы в Сингапуре украшены огромными надписями «Не будь мобильным зомби». Как видно, не действуют.

Согласно одному из последних исследований, поколению миллениалов тоже нужен свой автомобиль. Стереотип, что эти люди предпочитают пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипедах или электросамокатах или ходить пешком, признан ошибочным.



Видео: YouTube