Поколение миллениалов все-таки мечтает о собственном автомобиле. Что бы ни говорили!

До недавнего времени, приобретая автомобиль, мы следовали принципу «Любишь кататься — люби и саночки возить». Ведь на владельце авто лежит бремя оформления страховок каско и ОСАГО, прохождения техосмотра. Но с 14 октября все изменилось. В стране появился сервис, который позволяет пользоваться новым автомобилем без необходимости тратиться на его содержание. И это не каршеринг, ибо в ваше владение поступает абсолютно новая машина, не имевшая ранее других владельцев, которую вы арендуете по цене такси от Москвы до Питера и обратно.
Восстановлению поддаются далеко не все «травмы» колесного диска. Чаще неисправный диск лучше заменить, чем дожидаться, пока он испортит шину или подвеску. Так или иначе, сезонная переобувка — лучший повод решить заодно и проблемы с дисками.
Почти полмиллиона человек в мире уже купили Geely Atlas с турбомотором. Но до России такая версия доехала только что. Машина интересная, и у вас наверняка возникнут вопросы по ее начинке. «За рулем» уже ответил на 16!
Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой!
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