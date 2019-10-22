Поколение миллениалов все-таки мечтает о собственном автомобиле. Что бы ни говорили!

К таким выводам пришли специалисты компании Duff & Phelps, опросив более 2150 человек 1980–1996 годов рождения, чтобы выяснить, покупают ли они меньше автомобилей, чем люди предыдущих поколений.

В период с 1980 по 1996 год родилось 2,4 миллиарда человек, и вопрос отношения этих людей к автомобилям, вероятно, заставляет руководителей автопрома проводить много бессонных ночей. Ведь считается, что миллениалы предпочитают пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипедах или электросамокатах и даже ходить пешком. Собственные автомобили их больше не увлекают.

Однако компания Duff & Phelps в ходе опроса 2150 миллениалов со всего мира выяснила, как на самом деле эти люди относятся к автомобилям. Результаты исследования показывают, что общие предположения о падении интереса людей к владению собственным автомобилем — ошибочный и навязанный кем-то стереотип.

Это тем более удивительно, что больше всего миллениалов живет в городах, где доступны различные виды общественного транспорта, —предыдущие поколения не настолько хорошо были им обеспечены. Кроме того, согласно исследованию, общие экологические проблемы не влияют на это, хотя миллениалы склонны заботиться об экологии. Однако очевидно, что эти люди действительно ценят владение автомобилем и высока доля тех, кто думает, что в ближайшие пять лет у них появится собственный. Большинство миллениалов рассматривают автомобиль как свободу передвижения (например, Германия — 70%, ЕС — 77%) и как комфортное средство передвижения (Германия: 51%, ЕС: 66%).

Отвечая на вопрос об использовании услуг каршеринга, 80% респондентов ЕС говорят, что они либо не пользуются этими услугами, либо пользуются не чаще одного раза в неделю.

Хотя 32% немецких миллениалов ответили, что они склонны к покупке электрокаров или гибридных транспортных средств (ЕС: 39%), значительное большинство по-прежнему предпочитает автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это может говорить о высокой стоимости электромобилей: для 70% респондентов из EC этот вопрос при выборе является основным. За этим следует безопасность с 60% (ЕС: 30%), экономичность ТС — 44% (ЕС: 59%) и дизайн с 24% (ЕС: 34%).

Исследование проводилось в режиме онлайн среди мужчин и женщин в возрасте от 23 до 38 лет (родившихся в период с 1980 по 1996 годы). Ответы были сгруппированы на глобальном и региональном уровне следующим образом: США и Канада; Латинская Америка, включая Мексику, Бразилию и Аргентину; Европа, включая Германию, Великобританию, Францию и Италию; Азия, включая Китай (кроме Гонконга), Гонконг, Японию, Индию и Сингапур.

Похожее исследование недавно провела и крупнейшая немецкая сеть АЗС.

Фото:Depositphotos