8 миллионов автомобилистов сэкономили, предпочтя Крымский мост паромной переправе

В информационном центре «Крымский мост» посчитали количество машин, которые проехали по мосту с момента его открытия. Оказалось, что за полтора года по нему промчалось 8 миллионов автомобилей.

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Из этих 8 миллионов транспортных средств 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков.

Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе текущего года: один миллион автомобилей. Суточный рекорд пришелся на 12 августа: 35 989 транспортных средств за 24 часа.

Специалисты информационного центра также выяснили, жители каких регионов чаще всего пользуются этой дорогой. Оказалось, что по мосту чаще всего ездят жители Крымского полуострова, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Также частыми гостями «советской здравницы», которые предпочитают путешествовать на личных авто, являются жители Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской и Ленинградской областей.

Эксперты также провели небольшой математический подсчет, установив выгоду такого рода путешествий. Выяснилось, что автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, с 16 мая 2018 года сэкономили почти 26 млрд рублей.

За один рейс на пароме (от порта «Крым» до порта «Кавказ» или в обратном направлении) нужно заплатить от 1,5 до 19,5 тыс. рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля. Передвигаясь же «своим ходом» по мосту, водители тратятся только на бензин.

Эксплуатация дороги идет в штатном режиме, уточнили в Центре управления производством на Таманском берегу. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 140 сотрудников — в их распоряжении 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков.

Запуск грузовых авто по Крымскому мосту откладывался из-за необычной находки.

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