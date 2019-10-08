Наткнулись на древний город: запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложен

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за археологической находки. По данным Минтранса, теперь оно будет запущено не ранее июня 2020 года.

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На пути строительства дорожники нашли древнее торговое поселение, построенное в IV веке до нашей эры, и античную усадьбу. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов датируется концом V — началом III века до н. э. После экспертизы было решено сохранить древний город и перенести участок дороги на 140 метров южнее, в связи с чем бюджетные расходы на строительство железной дороги были увеличены с 27,66 млрд до 31,04 млрд рублей.

Уточняется, что движение пассажирских поездов, в свою очередь, будет запущено по графику — в декабре 2019 года. Ранее на Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд.

За рулем

«Это полное восстановление транспортного сообщения с Крымом, то, чего мы ждём многие годы. Шаг за шагом транспортное сообщение восстанавливается. Мы говорим и об автомобильном мосте, пассажирском железнодорожном транспорте. Из острова, которым мы стали после 2014 года, снова становимся полуостровом, связываемся с материковой частью России», — сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По словам сенатора, начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту может сказаться на товарообороте как на материковой части России, так и в Крыму. Напомним, мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 млрд рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

От Краснодара к Крымскому мосту построят новую трассу

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