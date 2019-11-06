Алиса выехала за пределы России

Переждать град под... надувным тентом можно будет в скором времени прямо в автомобиле. Этот погодный аксессуар разработали и сконструировали в Инженерном институте Северо-Кавказского федерального университета.
Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале.