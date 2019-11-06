Алиса выехала за пределы России

Яндекс объявил о выходе Алисы на турецкий рынок, где она появилась в Яндекс.Навигаторе и заговорила по-турецки голосом местной звезды.

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Алиса впервые заговорила на иностранном языке. Первой страной, кроме России, где заработал голосовой помощник, стала Турция. Надо отметить, что позиции Яндекса там весьма прочны, и компания на равных конкурирует с Google.

Функционал турецкой Алисы в Яндекс.Навигаторе практически идентичен российскому варианту голосового помощника. Это поиск адреса или места на карте, построение маршрута, сведения о погоде и ситуации на дорогах. В процессе же поездки Алиса дает подсказки, если водитель выбрал ее в качестве диктора.

Более того, турецкая Алиса тоже не против разговоров на разные темы. При этом разработчики создали новые сценарии ответов с учетом местного менталитета. Изменился и голос Алисы — в Турции ее озвучивает местная знаменитость Селяй Ташдоген, снимавшаяся в сериале «Великолепный век».

На турецком рынке Яндекс.Навигатор появился в 2013 году и на данный момент им пользуется более 4 млн граждан страны.

Яндекс постоянно учит Алису все новым трюкам.

Фото: кадр из сериала «Великолепный век»