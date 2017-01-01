Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа получил срок за смертельное ДТП

Егор Ляченков, устроивший пьяное ДТП со смертельным исходом в Москве, ближайшие два года проведет в колонии-поселении.

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Такой приговор сегодня вынес Никулинский суд столицы, а еще совсем недавно казалось, что молодому человеку удастся избежать наказания.

Напомним вкратце об этой истории, произошедшей в апреле 2019 года. 19-летний Егор Ляченков на каршеринговом автомобиле устроил смертельное ДТП в районе Воробьевых гор в Москве. На большой скорости он вылетел на красный свет и протаранил Hyundai Solaris, за рулем которого находился боец ММА Байлы Курбанмедов — тот скончался на месте. Егор сбежал с места происшествия, несмотря на то что в машине был не один, а с подругой, которая в результате аварии получила серьезные травмы. Оказалось, что воспользовался молодой человек каршеринговым автомобилем незаконно, по чужому аккаунту. От медосвидетельствования молодой человек отказался.



Егор Ляченков летом выплатил семье потерпевшего компенсацию, и, по информации телеграмм-канала Mash, после этого родственники попросили закрыть дело, но суд навстречу не пошел.

Ляченков признал вину, чтобы сократить себе срок, и в итоге внуку бывшего вице-президента АВТОВАЗа дали два года вместо семи.

Никулинский суд слушал дело в особом режиме, без допроса свидетелей.

Столичная ГИБДД назвала самые аварийно-опасные районы Москвы, где часто происходят ДТП и гибнут люди.



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