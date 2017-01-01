Больше всего аварий за девять месяцев 2019 года зафиксировано в Выхино-Жулебино, а самым аварийным административным округом оказался Южный.

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По итогам девяти месяцев текущего года больше всего аварий было зарегистрировано на территории Южного административного округа города Москвы — 816 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло 39 и ранен 941 человек. На втором месте по аварийности Восточный округ Москвы, где зарегистрировано 724 аварии, на третьем — Западный, где произошло 697 ДТП, сообщило столичное управление ГИБДД.

Если говорить о более мелких административных делениях, то в районе Выхино-Жулебино за девять месяцев в авариях погибли восемь человек и получили ранения 144 человека, этот район лидирует в списке самых аварийных. Всего здесь зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку «лидеров» также попали Люблино и Марьино, где произошло соответственно 118 и 108 ДТП. В Люблино в авариях погибли четыре, а травмы получили 142 человека, в Марьино погибло пятеро и 117 пострадали.

Самыми безопасными, согласно этой статистике, являются Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административный округа.

В столичном ЦОДД назвали самые частые нарушения правил дорожного движения.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС