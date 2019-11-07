Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике

Увольнение Владимира Клевно напрямую связывают с резонансным делом шестилетнего Алексея Шимко, сам он это отрицает.

Материалы по теме Разгадана загадка «пьяного» мальчика

Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 1 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источник в Правительстве Московской области.

Известно, что накануне Клевно вызывали в региональный Минздрав, после чего он написал заявление об увольнении с должности начальника бюро по собственному желанию. Впрочем, слухи о том, что его увольнение связано с делом «пьяного» мальчика, он опровергает и говорит, что это обусловлено выходом на пенсию и больше ничем.

Практически одновременно в отставку вышла и министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Региональное бюро судебно-медицинской экспертизы, где произошла вопиющая ошибка, подчиняется этому министерству.

Что касается допустившего халатность Михаила Клейменова, то суд снял с него все ограничения, и он продолжает работать в морге города Железнодорожный. Срок давности по его статье истек в июле 2019 года, пояснил отец погибшего мальчика Роман Шимко.

Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года: Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai, во дворе жилого дома насмерть сбила шестилетнего ребенка. При проведении судебной экспертизы в крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Этим делом стала заниматься Генпрокуратура и выявила грубые нарушения, допущенные в ходе исследования. Но пока дело расследовали, проверяли в том числе и родителей Алеши Шимко, что нанесло им дополнительную душевную травму, учитывая, что они и так еще не пришли в себя после гибели сына.

Суд признал судмедэксперта Михаила Клейменова, обнаружившего этанол в крови погибшего мальчика, виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ.

Фото: facebook.com/vladimir.klevno и скриншот NTV