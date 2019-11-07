Рисунки на асфальте: вот на что способна моющая машина

Американке Даяна Вуд из Северной Каролины вовремя ее подарили.

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Казалось, уже не осталось на свете доступных поверхностей, на которые бы человеческая рука не попыталась нанести узор. Люди расписывают дома, машины, окна и потолки. И вот дошло дело до дорог, на которых до сей поры хозяйничали только дорожные службы. Благодаря им магистрали и трассы — как чистые школьные тетради: все линии имеют определенный смысл и логику. Но наперекор всем этим стереотипам пошла дама, для которой дорога показалась идеальным листом бумаги.

Все началось с того, что Даяна получила на свой день рождения необычный подарок от мужа. Он вручил ей моющую машину. Поначалу домохозяйка использовала ее по назначению: мыла дом, забор и дорожки. Потом она обратила внимание, как высыхают ненароком сделанные водные узоры, и решила, что можно было бы добавить немного краски, чтобы они остались навсегда.

Кроме того, свою новую технику женщина использует для переписки с мужем. Она оставляет ему на дорожках послания, которые он должен успеть прочесть до того, как они высохнут.