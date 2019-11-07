Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а потом до психушки — журнал За рулем

Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а потом до психушки

Парень, конечно, явно страдает душевным заболеванием, но эта история говорит о том, что массовая антироссийская кампания в американских СМИ приносит свои плоды. Порой вот такие.

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В начале ноября сотрудники ФБР задержали мужчину, который ездил по стране на автомобиле с надписью, обвиняющей Россию в удивительных вещах, сообщает wpxi.com.

«Россия вживляет людям в уши микроскопические радиоприборы и контролирует их при помощи звука, схожего с „собачьим свистком“. Это подсознательный гипноз», — написано на боку машины со стороны водителя.

Причем последний раз мужчина оставил свой автомобиль возле Питсбургского офиса ФБР и ушел. Видимо, ему показалось, что на его призыв слабо реагируют, а меры следует принимать немедленно. Спецслужбы и полиция сначала обыскали машину, причем для осмотра использовался робот, но, кроме пугающей надписи, ничего не нашли. Позже мужчина добровольно сдался. «По-видимому, он страдает неизвестным психическим заболеванием», — заявил представитель ФБР в Питсбурге.

Чиновники ФБР в целях безопасности уведомили о ситуации близлежащий спортивный комплекс UPMC Rooney Sports Steelers и административные офисы Propel Schools и Центр помощи жертвам террора. К счастью, эвакуировать никого не пришлось, все разрешилось благополучно.

Фото: Twitter.com/WPXIMikeHolden

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