Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а потом до психушки

В октябре случилось то, чего все с опасением и ожидали — рынок легковых и легких коммерческих автомобилей здорово просел. И похоже, в ближайшее время изменений к лучшему не предвидится, полагают в Комитете автопроизводителей АЕБ и дилеры.
Всякое движение автомобиля можно разбить на простые составляющие: разгон и торможение, поворот и езда по прямой. И по каждой составляющей каждую минуту нам принимать решение. В этой задачке все элементы есть, но есть ли главный — холодная голова водителя?
Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения появится в России ближе к середине следующего года, но Максим Кадаков уже проехал на новой Джетте свыше 600 км по дорогам и легкому бездорожью Мексики — и вот его первые впечатления.
У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале.
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