В базе Росстандарта опубликован документ, где сообщается, что в России появится Volkswagen Tiguan Allspace с 2-литровым бензиновым турбомотором. Мощность агрегата составляет 180 и 220 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом.

Отличием модификации Allspace от базового кроссовера является увеличенная на 110 мм колесная база. Она позволяет разместить в машине третий ряд кресел. Также изменились задний свес и боковое остекление. При этом угол рампы уменьшился на полградуса, а клиренс оставлен прежним — 180–200 миллиметров.

В ОТТС указан большой спектр дополнительного оборудования. Например, это подъемно-сдвижной люк в крыше с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, дополнительный отопитель, боковые подножки, системы контроля слепых зон, предотвращения цепных столкновений и помощи при движении по полосе.

Примечательно, что в отличие от обычного Тигуана удлиненный планируют импортировать с мексиканского завода VW.

Напомним, европейский вариант удлиненного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace был представлен еще весной 2017 года. До России он добирался достаточно долго.

Тем временем дилеры Volkswagen в России уже приступили к продажам автомобиля Volkswagen Touareg Business.

А здесь рассмотрены все проблемы Volkswagen Tiguan на вторичке.

Фото: Volkswagen

