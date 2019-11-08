Компания Volkswagen сертифицировала удлиненный кроссовер Tiguan Allspace для российского рынка, получив на эту модель Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Кузов семиместной новинки длиннее стандартного на 215 миллиметров.
В 2020 году, спустя 13 лет после ввода системы автоматической фиксации нарушений Правил, у водителей появится возможность обжаловать постановления с камер через портал Госуслуг. А еще — дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление, если штраф уже оплачен. Как это будет работать, выяснил автоэксперт. Спойлер: прогноз неутешителен.
С 5 по 10 ноября в Милане пройдет 77-я международная выставка EICMA, где соберутся многочисленные производители мототехники, экипировки и аксессуаров. Компания Motul представит новое оформление для продукции Powersport.