Видео не для слабонервных: огромный камень выпал из кузова грузовика

Платные дороги: мы выяснили, куда уходят наши деньги «За рулем» задал несколько неудобных вопросов оператору платных дорог (ОССП). Интересны ответы или вы заранее уверены, что не поверите им? Обжаловать штрафы с камер скоро будем удаленно. Но толку-то?! В 2020 году, спустя 13 лет после ввода системы автоматической фиксации нарушений правил, у водителей появится возможность обжаловать постановления с камер через портал госуслуг. А еще — дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление, если штраф уже оплачен. Как это будет работать, выяснил автоэксперт. Спойлер: прогноз неутешителен. Не влезайте под капот: официалам нет альтернативы Даже простые современные автомобили начинают выражать неудовольствие при обслуживании вне официального сервиса. И это не случайность, а тенденция.