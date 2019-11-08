Видео не для слабонервных: огромный камень выпал из кузова грузовика — журнал За рулем

Видео не для слабонервных: огромный камень выпал из кузова грузовика

Произошло это на одной из трасс в Свердловской области.

В Североуральске на повороте из кузова самосвала вывалился огромный валун, да так и остался лежать на дороге. Водитель грузовика пропажи не заметил, у него в кузове еще много таких.

Водитель легковушки с видеорегистратором, по-видимому, испытал пару неприятных моментов и поблагодарил себя за то, что держал дистанцию, как того требуют ПДД.

Видео: YouTube

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