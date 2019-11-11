В России ужесточат контроль за автомобилями с иностранными номерами

Действенной системы наказания автомобилистов, которые не соблюдают правила дорожного движения за рулем автомобилей, зарегистрированных в других странах, на сегодняшний день — увы, нет. Эта проблема особенно актуальна для мегаполисов, где нарушителями ПДД частенько становятся авто с номерами Украины, Беларуси, Молдавии, Армении и Казахстана. Просто в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках большинство нарушений фиксируют камеры. Штрафы «живьем» по сути выписывают только 1% провинившихся иностранных водителей.

Но вот наконец в МВД подготовили изменения, которые позволят ужесточить контроль за водителями-иностранцами на российских дорогах. Проект направлен на рассмотрение в правительство РФ. Его должен утвердить вице-премьер Максим Акимов. Согласно плану мер, к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС и РСА должны утвердить список необходимых сведений о владельцах машин с иностранными номерами. Как сообщает «Коммерсант», данные о машинах, пересекающих границу, будут попадать в полицию: все номера зафиксируют камеры, которые установят в пунктах пропуска ТС. Предполагается, что 1 февраля 2020 года будет налажен обмен данными между странами-членами Евразийского экономического союза о временно ввезенных в РФ автомобилях.

Кроме того, необходимо будет ввести поправки в КоАП, которые обяжут иностранных граждан платить штрафы, а также разрешат задерживать автомобиль в случае неуплаты взыскания.

Ространснадзор получит право проверять водителей при выезде из страны. Если за ними будут числиться задолженности, на колеса ТС установят блокираторы. После введения этой меры рядом с пограничными пунктами проезда будут построены стоянки для размещения задержанных машин.Правда, эта поправка Минтранса в КоАП на сегодняшний день остается спорной. В ведомстве считают, что задерживать с помощью блокираторов нужно только юридические лица, а в МВД полагают, что необходим контроль за штрафами и у физлиц на частных автомобилях.

Кстати, в Москве и Краснодаре ГИБДД уже начало работать по следующей схеме: инспекторы ДПС останавливают машины и оформляют штрафы за нарушения ПДД, которые фиксировались камерами на протяжении последних двух месяцев. «Письма счастья» отправляются по адресу, указанному в документах водителя.



