В России ужесточат контроль за автомобилями с иностранными номерами

Похоже, федеральные чиновники придумали, как найти управу на иностранцев, которые частенько нарушают ПДД на территории России. МВД разработало меры борьбы с нарушителями на машинах с нероссийскими номерами.
Еще вчера зимняя езда на автомобиле казалась многим непонятным сумасшествием. Особенно в России, где так много снега и такие сильные морозы. Когда-то со всеми трудностями езды по зимней Руси столкнулся немецкий барон Мюнхгаузен, описавший их в своих мемуарах. Конь, на котором он въехал в Россию, тоже натерпелся всякого, поскольку не был подготовлен должным образом…
Сегодня в автомагазинах можно приобрести так называемые ремонтные шипы. Это находка для владельцев изношенных зимних шин. Однако не во всех случаях ремонтные шипы выручат: порой их установка бессмысленна.
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
С 5 по 10 ноября в Милане пройдет 77-я международная выставка EICMA, где соберутся многочисленные производители мототехники, экипировки и аксессуаров. Компания Motul представит новое оформление для продукции Powersport.
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