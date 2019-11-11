Переиграли: организаторы квеста чуть не спалили машину вместе с пассажирами

Совершенно напрасно подавали апелляционную жалобу организаторы «огненного аттракциона» на решение суда первой инстанции, который усмотрел их вину в создании опасных условий для здоровья клиентов.

Материалы по теме 20 причин, почему машина может загореться

На днях суд Саратовской области оставил без изменения приговор в отношении организатора и аниматоров экстремальной квест-игры, во время которой клиенты получили ожоги. Оказывается, эта история произошла еще летом 2017 года. Пятеро подружек решили пройти платную игру-квест под названием «Портной». Но до вымышленного ателье участникам квеста еще предстояло добраться. Поэтому аниматоры посадили их в макет автомашины и завязали глаза. А дальше начались настоящие ужасы. Для придания страха массовики-затейники стали распылять рядом с автомобилем лак для волос из баллончика и поджигать его. В какой-то момент огонь перекинулся на машину и сидящих в ней участниц квеста. Со ссадинами, ушибами и ожогами их доставили в больницу.

После этого инцидента следствие заинтересовалось организаторами такого экстрима. В сентябре 2019 года троих креативных молодых людей, приложивших руку к созданию опасного аттракциона, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, на виновных в стихийном поджоге наложены штрафы. Они должны выплатить пострадавшим от 40 до 160 тысяч рублей. Приговоренные обжаловали решение суда, но суд апелляционной инстанции не встал на их сторону.

А вот история с куда более печальным финалом: выдвижные ручки Tesla убили водителя.

Фото: Unsplash