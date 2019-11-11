Задержан проколовший 150 шин мужчина — журнал За рулем

Задержан проколовший 150 шин мужчина

Повздорив с таксистом, молодой человек проколол шины его автомобиля и еще более 80-ти машин.

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Полицейские южноуральского города Еманжелинск задержали молодого человека, который проколол шины более восьмидесяти автомобилей на одной из стоянок города. Им оказался мужчина 1998 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. На его счету 150 испорченных автомобильных шин. Подозреваемый в порче чужого имущества пошел на этот шаг после ссоры с водителем такси, будучи в алкогольном опьянения.

«Полицейскими установлено, что у злоумышленника ранее произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его транспортного средства. Затем молодой человек совершил аналогичные действия, повредив еще более восьмидесяти транспортных средств местных жителей», — сообщили в ОМВД России по Еманжелинскому району.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В данный момент вандал отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, так как свою вину он признал полностью и готов в полной мере возместить причиненный жителям Еманжелинска ущерб.

Фото, видео: ОМВД России по Еманжелинскому району

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