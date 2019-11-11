Суд отпустил водителя, прокатившего на капоте полицейского

В этой истории было сложно разобраться даже представителю власти в мантии. На первый взгляд рядовая проверка документов у автоледи обернулась то ли нелепым розыгрышем, то ли выявлением потенциально опасного преступника.

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Судья Пушкинского районного суда в Северной столице остался в недоумении, выслушав показания двух участников дорожного конфликта.

Инцидент произошел 24 августа в поселке Шушары, который находится на территории Санкт-Петербурга.

Вызванный в суд свидетель — полицейский отдельной роты ППС рассказал невероятную историю. По его словам, в то утро он патрулировал территорию. Увидел Hyundai Solaris, за рулем которого находилась девушка. Он подошел, представился и попросил предъявить документы. Проверив их, страж правопорядка отправился в отделение полиции проверить авто — не угнано ли. Оказалось, что с автомобилем все в порядке. Выйдя из отдела, инспектор увидел, что автоледи зачем-то скинула обувь и верхнюю одежду. В таком виде она вышла из машины и стала уходить. Машина при этом осталась стоять с открытой дверью и заведенным двигателем. Чуть позже к автомобилю подошел мужчина, сел за руль и начал разворачиваться.

Инспектор удивился, но повторил свои действия. Он подошел к машине и попросил водителя предъявить документы. Однако мужчина, от которого сильно пахло алкоголем, продолжил движение. Полицейский решил задержать транспортное средство и позвал на помощь оперативную дежурную.

— Потерпевший упал на капот, а дежурная в этот момент через открытое окно автомобиля пыталась извлечь ключ зажигания, — сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. — Водитель убирал руки дежурной и пытался окно закрыть. Дежурная побежала в отделение полиции и сообщила по рации, что совершен наезд на сотрудника полиции. Через 50–100 метров водитель снизил скорость, и на повороте потерпевший упал с капота, ощутив физическую боль.

Сам виновник происшествия, Никита Гамзов, рассказал такую историю: 24 августа около 6 утра он, двигаясь на своем Hyundai Solaris по двору дома №9 по улице Первомайская в Шушарах, сбил пешехода и уехал с места происшествия. А уехал, потому что поначалу даже не понял, что натворил. О том, что ранее за рулем его автомобиля находилась девушка (которая в итоге оказалась сестрой), он ничего не знает.

Еще в сентябре мировой суд лишил Гамзова права управления автомобилем на год. Но потом на него было заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Она предполагает лишение свободы сроком до 5 лет. В суде адвокат нарушителя заявил, что его подзащитный раскаялся, извинился перед пострадавшими от его пьяных выходок полицейскими и даже возместил им материальный ущерб. А пострадавшие в свою очередь утверждали, что привлекать к уголовной ответственности Гамзова они не собираются. В итоге Пушкинский районный суд Петербурга уголовное дело в отношении дебошира прекратил.

А вот история о том, как толпа едва не растерзала виновника ДТП.

Фото: depositphotos.com