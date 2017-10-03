Водитель такси протаранил пять автомобилей на стоянке — журнал За рулем

Водитель такси протаранил пять автомобилей на стоянке

Неприятный инцидент произошел сегодня юге Москвы и был заснят видеокамерой.

Водитель такси, внезапно потеряв управление, протаранил пять автомобилей на стоянке в районе Орехового бульвара столицы. По неподтвержденным данным, у него прямо за рулем случился приступ эпилепсии.

В результате инцидента пострадал сам водитель и еще один человек, который от госпитализации отказался.

Водителя отвезли в больницу, обстоятельства аварии уточняются.

  • Недавно мы рассказывали про новый сервис, который разрабатывают российские специалисты. Система будет отслеживать состояние водителя, и в случае, если оно будет далеко от нормы, сумеет остановить автомобиль, припарковать его и вызвать экстренные службы. Устройство больше нацелено на пожилых водителей, но и в вышеописанном случае пришлось бы кстати.

Видео: YouTube

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