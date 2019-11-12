«Страшный» способ защиты автомобиля: пугало на новый лад

Увидеть такое на освещенной парковке — еще ничего, а если ночью на пустынной улице?

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Автовладелец из Сингапура чуть было не поседел от страха, увидев за рулем чужого автомобиля Нечто. Разобравшись, в чем дело, Шах Исмаил поделился историей в Фейсбуке.

Он оставил свою машину на многоуровневой надземной парковке и, проходя мимо одного из автомобилей, увидел за рулем нечто потустороннее.

«Если кто-нибудь из вас видел эту женщину ночью в машине, не пугайтесь. Я уже знаю правду, это нереально. Если вы увидите ее в следующий раз, просто вспомните мое видео, и все будет в порядке », — говорит мужчина.

Сам сингапурец, видимо, не робкого десятка, он не убежал, а решил зафиксировать все на камеру мобильного телефона. Сначала он подумал, что на водительском сиденье человек в гриме, но, подойдя поближе, понял, что привидение — всего лишь чехол на подголовник, сшитый в форме головы призрака.

Увидеть такое на освещенной парковке — еще ничего, а если ночью и на пустынной улице? Так прохожему может и плохо стать, особенно чересчур впечатлительному.



А это прямо загадочная история — за пять лет этот BMW пытались угнать три раза и все по одному и тому же сценарию.

Фото: facebook.com/shah.ismail