Водители думают над штрафами 44 дня (вместо использования скидки в 50%)

Средняя скорость оплаты в Москве — 19 дней.

Материалы по теме Проверка мифа: стер номер — штрафы не пришли

Стало известно, сколько дней нужно автовладельцам, чтобы оплатить штрафы ГИБДД: аналитики банка «Русский Стандарт» проанализировали операции, совершенные 200 тысячами активных пользователей мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года, и сравнили с данными прошлого года.

Оказалось, что в среднем автовладельцы погашали штрафы за 44 дня, причем быстрее других (за 13 дней) с этим справлялись жители Троицка, потом жители Красногорска (15 дней) и Волжского (17 дней).

Средняя скорость оплаты штрафов ГИБДД в Москве составила 19 дней, в Санкт-Петербурге — 46 дней, говорится в исследовании.

Интересно, что скорость оплаты штрафов упала, как и процент водителей, успевающих оплатить квитанцию со скидкой. Возможностью сэкономить и оплатить штрафы ГИБДД в 20-дневный срок и с 50%-ной скидкой за первые три квартала текущего года воспользовались 7,2% автовладельцев, это на 90,08% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

С января по сентябрь 2019 года средняя сумма штрафов ГИБДД, оплаченных через мобильное приложение, выросла на 16,1% (по сравнению с АППГ), а именно — с 520 до 604 рублей. Доля штрафов до 1000 рублей снизилась, а штрафов на 5000 руб., которые ранее встречались единично, напротив, стало много.

Чаще всего автовладельцы оплачивают штрафы летом, что связано с пиком путешествий по стране на автомобилях, а также активным посещением загородных домов и участков.

Так, в августе заплатили 16,74% всех штрафов, на втором месте июль — 15,81%, потом следует июнь — 13,46%, на сентябрь пришлось 12,55%, а замыкает пятерку лидеров май — 11,61%.