Внешне — настоящий внедорожник. Внутри — минивэн, а его двигатель и трансмиссия словно взяты у городского субкомпакта.

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Mitsubishi не первая компания, которая хочет раскрутить класс кросс-вэнов. До этого подобные попытки предпринимала компания Renault, выпустившая Scenic XMOD. Но, видимо, в компании решили, что настало время вернуть модель Delica Space Gear.

Xpander Cross — семиместный компактный минивэн образца 2017 года, который теперь получил кросс-версию. Несмотря на то, что Xpander появился не так давно, он входит в четверку самых продаваемых моделей компании. В 2018 году его приобрели 104 тыс. человек. Поэтому Mitsubishi решила создать на его базе еще одну версию, которая должна пользоваться успехом. Автомобиль получился выше исходной модели благодаря увеличенному клиренсу, шире за счет накладок на крыльях и выглядит как потомственный кроссовер, а не как лифтованный минивэн, каковым и является. Дорожный просвет Xpander Cross составляет 225 мм.

В то время как внешность автомобиля говорит, что перед вами кроссовер, внутри это все тот же классический минивэн с просторным салоном, рассчитанным на семерых человек с огромным количеством бардачков для хранения вещей, подлокотниками и широкими возможностями трансформации.

Mitsubishi Xpander Cross оснащается атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л.с и 141 Нм, работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 4-ступенчатым автоматом. Привод у автомобиля исключительно передний.

Собирается кросс-вэн в Индонезии, на одном конвейере с обычным Xpander и предназначен для продаж на рынках Юго-Восточной Азии и вряд ли будет поставляться в Россию.

Mitsubishi представила новый кроссовер Xpander Cross Внешне — настоящий внедорожник. Внутри — минивэн, а его двигатель и трансмиссия словно взяты у городского субкомпакта. Mitsubishi представила новый кроссовер Xpander Cross

В России заканчиваются продажи легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero, в честь чего компания выпустила прощальную ограниченную серию машин.

Фото: Mitsubishi