Mitsubishi выпустил 500 прощальных Pajero для России

Компания официально объявила о прекращении поставок внедорожников Pajero в нашу страну и приготовила 500 особенных экземпляров.

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Mitsubishi провожает свою легендарную модель Pajero. Поставки автомобиля уже прекращены в ряд стран. Теперь внедорожник уходит и с российского рынка.

В честь этого события представительство компании в РФ объявило о выходе ограниченной финальной серии Mitsubishi Pajero. Машины появятся в продаже 1 ноября 2019 года.

Ограниченная серия внедорожников получила название Final Edition и будет представлена в двух комплектациях — Instyle и Ultimate. Под капотом установлен тот же 3-литровый мотор, работающий на 92-м бензине, которым оснащаются и другие Pajero. Также автомобили имеют полноприводную трансмиссию Super Select 4WD. Отличаться от прочих автомобилей внедорожники финальной серии будут только логотипами «FINAL EDITION», расположенными на передних крыльях и возле рычага переключения коробки передач. Покупатели же получат именной сертификат, в котором будет указываться VIN—номер автомобиля из последней партии.

Первый Mitsubishi Pajero был представлен в 1981 году на автосалоне в Токио, а его продажи начались в мае 1982 года. Автомобиль участвовал в гонках. В частности, он одержал 12 побед в трансконтинентальном ралли-марафоне, 12 раз выигрывал Кубок конструкторов и стал самым титулованным автомобилем.

Теперь вместо Pajero компания намерена разработать 7-местный семейный кроссовер, а нишу настоящего внедорожника безраздельно займет Pajero Sport.

Фото: Mitsubishi