АВТОВАЗ обязал дилеров давать подменные автомобили

На время ремонта вашего автомобиля дилеры Лады будут безвозмездно предоставлять подменные Lada Vesta и XRAY.

Материалы по теме Объявлены цены на Ладу Весту с вариатором

Услуга подменного автомобиля, когда при продолжительном ремонте машины клиенту временно предоставляется другой автомобиль, до сегодняшнего дня существовала не во всех дилерских центрах Lada. С приходом на пост директора по маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, французского специалиста, одного из создателей удачной концепции Blue Box для дилеров компании Peugeot, подменные автомобили появятся у всех дилеров Lada.

В качестве подменного автомобиля будут предлагать две модели, пишет Лада.Онлайн. Это Lada Vesta или XRAY, к которым предъявляются особые требования. Цвет машин должен быть белым, а уровень комплектации — максимально возможной. При этом пробег подменного автомобиля не должен превышать 60 тыс. км, а его возраст — двух лет. Машины будут передаваться клиентам на безвозмездной основе.

Нововведение позволит повысить удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием, так как, даже несмотря на продолжительный ремонт их собственных машин, они смогут сохранять мобильность.

Как будет ехать Lada Vesta с роботизированной коробкой, если перепрошить ее программу.

Фото: depositphotos.com