С сегодняшнего дня во всех дилерских центрах Subaru можно заказать кроссовер 2020 модельного года. Автомобиль получил точечные изменения, некоторые комплектации прибавили в цене.

К уже привычным цветам Subaru Forester добавился новый — темно-серый металлик, а в комплектациях Elegance ES и Elegance+ ES появились новые 18-дюймовые колесные диски в дизайне 10 спиц, которые выглядят солиднее предыдущих. Ранее для этих версий предлагали только 17-дюймовые колеса.

17-дюймовые диски в комплектации Standart теперь аналогичны тем, что предлагают в более дорогих комплектациях Comfort и Elegance.

За Subaru Forester 2020 модельного года в начальной комплектации Standart теперь попросят 2 059 000 руб., что на 10 000 рублей больше, чем ранее; комплектации Comfort и Elegance не подорожали (2 179 900 руб. и 2 299 900 руб. соответственно), а вот Elegance ES и Elegance+ ES прибавили по 30 000 рублей каждая и стоят теперь без учета скидок и спецпредложений 2 449 900 руб. и 2549 900 рублей. Цена топовой Premium ES осталась без изменений, попросят за нее 2 629 900 рублей.

Автомобиль в России оснащается двумя атмосферными моторами: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 185 л.с. Оба агрегатируются вариатором, привод у кроссовера — постоянный полный.

Фото: Subaru