Subaru Forester нового модельного года — уже в России — журнал За рулем

Subaru Forester нового модельного года — уже в России

С сегодняшнего дня во всех дилерских центрах Subaru можно заказать кроссовер 2020 модельного года. Автомобиль получил точечные изменения, некоторые комплектации прибавили в цене.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

К уже привычным цветам Subaru Forester добавился новый — темно-серый металлик, а в комплектациях Elegance ES и Elegance+ ES появились новые 18-дюймовые колесные диски в дизайне 10 спиц, которые выглядят солиднее предыдущих. Ранее для этих версий предлагали только 17-дюймовые колеса.

17-дюймовые диски в комплектации Standart теперь аналогичны тем, что предлагают в более дорогих комплектациях Comfort и Elegance.

За Subaru Forester 2020 модельного года в начальной комплектации Standart теперь попросят 2 059 000 руб., что на 10 000 рублей больше, чем ранее; комплектации Comfort и Elegance не подорожали (2 179 900 руб. и 2 299 900 руб. соответственно), а вот Elegance ES и Elegance+ ES прибавили по 30 000 рублей каждая и стоят теперь без учета скидок и спецпредложений 2 449 900 руб. и 2549 900 рублей. Цена топовой Premium ES осталась без изменений, попросят за нее 2 629 900 рублей.

Автомобиль в России оснащается двумя атмосферными моторами: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 185 л.с. Оба агрегатируются вариатором, привод у кроссовера — постоянный полный.

Фото: Subaru

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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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