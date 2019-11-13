С 2022 года несколько автомобильных систем станут обязательными

193 500 евро, а в переводе на рубли примерно 13,6 миллиона, будет стоить первый кроссовер марки Aston Martin. Утверждается, что английский бренд вступает на территорию «паркетников-спорткаров», чтобы потеснить Lamborghini и Bentley.
Сравнительный тест самых доступных полноприводников российского рынка, а именно Шевроле Нивы, Рено Дастера и УАЗа Патриот, был опубликован в августе. А обсуждение на форуме «За рулем» все еще продолжается!
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
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