С 2022 года несколько автомобильных систем станут обязательными

Правда, пока только в Европейском союзе, который таким образом хочет сделать дорожное движение более безопасным и подготовить благоприятную среду для автономных автомобилей.

Материалы по теме В помощь склеротикам: автомобиль обяжут напомнить о забытом ребенке

С середины 2022 года все вновь водимые на рынки ЕС транспортные средства должны быть оснащены современными системами безопасности. Это было окончательно и бесповоротно решено Европейским советом.

Среди обязательных к установке на все автомобили функций предусмотрены: адаптивный круиз-контроль, камеры заднего вида или датчики парковки, функция предупреждения об усталости водителя и интерфейс для установки чувствительного к алкоголю иммобилайзера.

Кроме того, становится обязательным так называемый черный ящик для хранения данных об авариях. Для легковых и коммерческих автомобилей, также в обязательном порядке, требуются системы экстренного торможения и предупреждения о выходе из полосы движения.

Нововведение направлено ​​на сокращение смертности на дорогах. Кроме того, введение новых функций должно проложить путь к внедрению автоматизированных автомобилей.

Тем временем в России всерьез подумывают об установке алкозамков на автомобили , правда, пока такие устройства собираются сделать обязательными только для профессиональных водителей.

Фото: depositphotos.com