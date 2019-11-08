Алкозамки на двигатель: начинается внедрение в России!

Устройства собираются интегрировать в телематическую систему. Алкозамки успешно прошли тестирование.

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Пока устройства собираются использовать для профессиональных водителей — перед запуском автомобиля водитель проходит проверку алкотестером, и если концентрация паров этилового спирта превышает норму, система блокирует двигатель.

Проверка также будет происходить в течение дня и случайным образом — для защиты от подмены водителя. Алкозамок собираются внедрить в телематическое устройство «Элемент», и тогда транспортные компании смогут контролировать состояние сотрудников при выходе на работу и в процессе поездки.

Данные о дозе алкоголя в крови поступят в систему «Элемент», и если система признает человека трезвым, двигатель заведется. Результаты теста со временем и координатами автомобилиста передаются на сервер компании «Лаборатория Умного Вождения», а оттуда отчет отправляется компании, к которой прикреплен сотрудник.

В европейских странах это уже успешно используется, в России такой масштабный проект реализуется впервые.

Внедрение алкозамков повысит безопасность на дорогах и будет полезно для такси, каршеринга и других видов городского транспорта, полагают в компании-разработчике «Лаборатории Умного Вождения», которая внедряет новый продукт совместно с корпорацией ACS.

В основе алкозамка всегда алкотестер. Можно ли его обмануть? — рекомендаций-то в интернете можно найти много! В этом вопросе разбирался наш автор.



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