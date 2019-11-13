BMW отзывает автомобили для замены двигателей

Под сервисную кампанию попали модели 3-й, 5-й и 7-й серии, выпущенные в период с января 2019 года по настоящее время.

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В России объявлен отзыв автомобилей BMW 3-й серии (G20), 5-й серии (G30) и 7-й серии (G11), которые были куплены в период с января 2019 года по настоящее время. Всего под сервисную кампанию попали десять машин.

Выяснилось, что подшипниковая опора балансирного вала, установленная в двигателе, может быть недостаточно прочной. В результате преждевременного износа подшипников двигатель может получить серьезные повреждения и заглохнуть во время движения автомобиля.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых BMW необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера марки, мастера которого заменят двигатель полностью за счет завода-изготовителя.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные представители ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» по телефону или почте, но узнать о том, что автомобиль участвует в сервисной кампании можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее компания BMW отзывала кроссоверы Х3 и х4 из-за возможной потери управления.

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