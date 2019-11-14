Глава Печорского района обматерил гаишников на дороге. В полиции думают, что с этим делать

По просторам интернета гуляет видеозапись, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов в непечатных выражениях общается с сотрудниками правоохранительных органов, всячески их оскорбляя и унижая.

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Видео это настолько ужасно, что ни опубликовать, ни даже дать ссылку на него мы не в праве. Поражает, что «слуга народа» таким образом разговаривал с не просто с должностными лицами, а еще и со своими избирателями.

В описании к видеоролику говорится, что инцидент этот произошел еще в конце мая 2019 года. Полицейские предложили водителю пройти медосвидетельствование, а глава района стал защищать коллегу в очень агрессивной форме. На записи Сопотов, используя нецензурную лексику, объясняет сотрудникам ДПС, что водитель вместе с ним выпил всего «четыре стопки виски» и это сущая ерунда, ведь повод-то какой был — район выиграл грант в 54 млн рублей! Дескать ни в одном районе таких статусных людей не останавливают, и назвал одного из сотрудников полиции «шестеркой».

Неясно, почему ролик обнародовали только спустя полгода, да и вообще непонятно, каким образом его снимали, происходило это явно не в открытую. Однако псковская полиция начала проверку по фактам, изображенным на видео, и вскоре даст правовую оценку ситуации, передает ТАСС слова собеседника в ведомстве.

В администрации Псковской области агентству также сообщили, что в связи с произошедшим губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебное расследование.

Гораздо более благородно повел себя 10 ноября неизвестный водитель, которого остановили сотрудники ДПС за езду в нетрезвом виде, — он устроил им «праздничный» концерт, аккомпанируя себе на балалайке.



Фото: Aдминистрация печорского района и пресс-центр Псковского областного собрания депутатов

