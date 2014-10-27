Веселый водитель под частушки прощается с правами (видео) — журнал За рулем

Веселый водитель под частушки прощается с правами (видео)

Ночью 10 ноября пьяный водитель устроил для сотрудников ДПС «праздничный» концерт, аккомпанируя себе на балалайке.

Сотрудники Дорожно-патрульной службы заприметили автомобиль, который ехал по обочине, странно виляя. Остановили водителя на съезде с Третьего транспортного кольца. Он оказался нетрезвым и все время, пока полицейские оформляли документы, пел им частушки, подыгрывая себе на балалайке. Причем на удивление приличные частушки. Видимо, решил: раз уж так случилось, не упускать момент и поздравить служивых с профессиональным праздником — Днем полиции, который отмечали как раз 10 ноября.

Известно, что от медэкспертизы веселый водитель отказался. Теперь ему на какое-то время придется переквалифицироваться из водителей в пешеходы.

Видео: YouTube

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