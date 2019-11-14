Федеральный министр транспорта Германии Андреас Шойер предложил, а депутаты поддержали. И утвердили новые размеры штрафов. Вот так на родине Гете решили бороться с нарушителями ПДД, которые на сегодняшний день ведут себя так, как будто им закон не писан.

Немцам уже не грозят более высокие штрафы — они стали для жителей Германии данностью. Чиновники увеличили размеры материального взыскания за парковку на тротуарах и велосипедных дорожках. А отказ образовать «спасательную полосу» и воспрепятствование проезду скорой помощи или полиции в будущем грозит гражданам не только штрафом, но и запретом на вождение.

Итак, нарушитель, бросающий авто во втором ряду или использующий тротуары и велосипедные дорожки в качестве парковки, со следующего года должен будет раскошелиться на 100 вместо 55 евро. А если в результате неправильной парковки созданы помехи участникам движения, если кто-то подвергается опасности или нарушение правил парковки продолжается больше часа, это может повлечь помимо штрафа лишение прав.

Несанкционированное использование технической полосы стоит еще дороже: от 200 до 320 евро и вероятный запрет на вождение автомобиля на два месяца.

Были приняты и другие изменения. Народные избранники решились узаконить горячо обсуждаемый вариант использования автобусных полос для автомобилей, в салоне которых находится как минимум три человека. Таким образом хотят стимулировать граждан договариваться о совместных поездках.

Ко всему прочему будут приняты новые номерные знаки. В частности, они появятся на автомобилях, используемых в качестве каршеринговых. Это позволит водителям, пользующимся такой услугой, получать парковочные привилегии и сделает возможность совместного пользования авто более привлекательной.

Кроме того, на территории Германии введены новые дорожные знаки: зеленая стрелка, применимая только для велосипедистов, поворачивающих направо, знак, обозначающий скоростные велосипедные маршруты, и знак, запрещающий обгон велосипедов и мотоциклов в особо опасных узких местах.

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