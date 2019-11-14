Федеральный министр транспорта Германии Андреас Шойер предложил, а депутаты поддержали. И утвердили новые размеры штрафов. Вот так на родине Гете решили бороться с нарушителями ПДД, которые на сегодняшний день ведут себя так, как будто им закон не писан.
По просторам интернета гуляет видеозапись, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов в непечатных выражениях общается с сотрудниками правоохранительных органов, всячески их оскорбляя и унижая.
Вы наверняка замечали: едешь за какой-нибудь машиной по свободному шоссе. Впереди нет препятствий. Но у машины постоянно загораются стоп-сигналы. Зачем ее водитель давит на тормоз — загадка. Оказывается, есть несколько ситуаций, в которых без этого не обойтись.