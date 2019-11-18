Автопарк Валуева. Куда помещается человек-гора?

Этот мужчина выделяется своими габаритами на фоне не только обычных людей, но и борцов и профессиональных боксеров. Рост 213 см, вес 148 кг. Это он, Николай Валуев. Хотите знать, какие автомобили водит этот гигант?

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Первым авто в жизни Николая стал Mercedes 280 SL (W126) 1985 года выпуска. В нем он проездил до конца девяностых. Какого роста спортсмен был тогда, наверное, не помнит даже он сам. Но эта машина очень быстро перестала его устраивать.

Николай решил поменять свою ласточку на более габаритное авто. Выбор пал на Nissan Patrol. Эта машина недолго простояла в его гараже. В 2012 году спортсмен приобрел себе Suzuki Grand Vitara. Сейчас на нем ездит его жена, а сам он пересел на Toyota Land Cruiser. Японская марка стала последней любовью боксера. Машины, которые он приобретал с тех пор — «крузаки».

Первый Land Cruiser Николая Валуева имел номерной знак 100. Боксер утверждает, что полюбил эту модель за просторный и комфортабельный салон. Кроме того, на этом «танке» он может отправляться в любые дали, чтобы провести время с интересом и пользой. Валуев приверженец активного отдыха: он любит охоту, рыбалку и походы.

Следующим любимцем, который служит ему и поныне, стал Land Cruiser 200. Расставаться со своим «двухсотым» верным другом боксер пока не спешит.

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Фото: Инстаграм