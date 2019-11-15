Новое ужесточение: пьяным водителям вернут машину только под залог

В Госдуме намерены ввести требование о залоге для нетрезвых водителей в качестве гарантии уплаты штрафа. Это ужесточение может вступить в силу уже зимой.

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Депутатская инициатива отбирать машины у подозреваемых в пьяном вождении до уплаты залога появилась еще в 2015 году, однако должно было пройти не менее четырех лет, прежде чем ее решили узаконить. Идея очень проста: у водителя при задержании забирают автомобиль, а возвращают только после внесения денежного обеспечения в размере 30 тысяч рублей — таков на сегодняшний день штраф для нетрезвых водителей. Если же имело место досадное недоразумение и мировой суд в итоге оправдает гражданина, деньги с депозита ему вернут сразу после оправдательного решения. Ну а если признают виновным, средства автоматически спишутся в региональный бюджет.

Напомним, законопроект, предлагающий дополнить КоАП статьей «Залог за задержанное транспортное средство», Госдума одобрила в первом чтении еще весной 2016 года. Его подготовило Министерство юстиции, а курировал проект Дмитрий Аристов, занимавший в то время пост замминистра (сейчас он главный судебный пристав России).

Как рассказывал тогда сам Аристов, смысл залога в том, что физлицо, в отношении которого открыто дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения, должно внести денежный депозит в соответствующий орган внутренних дел для возврата автомобиля. До этого момента задержанное транспортное средство будет находиться на спецстоянке. Эта мера гарантирует уплату штрафа. Ведь на сегодняшний день добровольно платят штрафы только 30% из наказанных водителей. А это крайне маленький процент.

Как прогнозирует первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, нововведение должны принять еще до вступления в силу нового КоАП, проект которого внесут в Госдуму уже в марте 2020 года.

«Мы почти приняли этот закон, но решили подстраховаться по поводу того, как будут циркулировать деньги, — объяснил Лысаков. — В том числе нам нужно было договориться с Федеральным казначейством».

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