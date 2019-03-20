Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

Шведы оснастят салоны машин камерами и сенсорами, которые не допустят управления автомобилями в рассеянном или пьяном виде.

Компания Volvo — один из мировых лидеров в области автомобильной безопасности. Шведы постоянно придумывают новые системы, которые должны свести к минимуму риск получения травм водителем и пассажирами автомобилей.

В настоящее время Volvo реализует масштабную программу Vision 2020, в рамках которой хочет свести к нулю смертность в ДТП в автомобилях шведской марки. Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными. По данным Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA), причиной почти 30% ДТП со смертельным исходом стала езда в нетрезвом состоянии.

В Volvo разработали новую систему, которая объединяет камеры и сенсоры и следит за водителем. В случае, если водитель в силу рассеянного внимания или нетрезвого состояния будет игнорировать предупреждения о риске ДТП, машина самостоятельно задействует электронных ассистентов по управлению машиной, отстранив от процесса водителя.

В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте. Завести машину во второй раз пьяному уже не удастся.

«Когда речь идет о безопасности, наша цель — полностью уберечь водителя и пассажиров автомобиля Volvo от попадания в аварию, а не просто минимизировать ее негативные последствия, — заявил старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars Хенрик Грин. — Камеры будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к тяжелым травмам или смерти».

Система активируется в случае отсутствия реакций со стороны водителя на поведение автомобиля, езду вне дорожного полотна, нахождение за рулем с закрытыми глазами продолжительное время, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или медленные реакции на дорожную ситуацию.

В Volvo говорят, что многие до сих пор считают нормальным сесть за руль в нетрезвом состоянии. Такие водители считают, что употребление ими алкоголя никак не скажется на способностях управлять машиной. Шведы хотят быть уверенными в том, что жизни людей в подобных ситуациях не будут подвергаться смертельной опасности.

Новую систему получат все модели Volvo, которые конструируются на новой платформе SPA2 (она будет представлена в начале 2020-х годов). На нынешней SPA построено 90-е семейство (XC90, S90/V90, S90/V90 Cross Country) и 60-е семейство (S60/V60, V60 Cross Country, XC60). Пока шведы не раскрывают информацию о количестве камер и их расположении в салоне.

Также Volvo представила систему Care Key, которая позволит владельцам автомобилей этой марки устанавливать ограничение максимальной скорости при передаче машины третьим лицам. Care Key будет доступна на автомобилях с 2021 модельного года.

Как ведет себя универсал Volvo V60 Cross Country на снегу и льду, можно узнать из этого теста «За рулем».

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Фото: Volvo, depositphotos.com