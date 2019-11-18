Своих денег не хватает: АВТОВАЗу нужны госсубсидии на разработку новых двигателей

На рынке Евросоюза у АВТОВАЗа возникли сложности з-за введения новых требований по выбросам. Предприятию необходима господдержка для разработки новых двигателей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Александр Бречалов опасается, что из-за ужесточения экологических норм с 2020 года АВТОВАЗу придется полностью покинуть рынок Евросоюза, а это порядка 5 тысяч автомобилей в год, или 50 млн евро в год. В Удмуртии работает «Лада Ижевский автомобильный завод», которое входит в группу АВТОВАЗ, и выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. Поэтому для экономики региона функционирование предприятия имеет важное значение. Бречалов отметил, что своих средств на разработку новых двигателей не хватит, нужно софинансирование государства. Поэтому он предложил возобновить меры господдержки производителей в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках и на разработку новых компонентов, сообщает «Финмаркет».





Сейчас в Евросоюзе действует экостандарт Евро-6, регулирующий выбросы углекислого газа, но нормы будут ужесточаться, и к 2030 году их нужно сократить на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.



С некоторых пор дилеры АВТОВАЗа при продолжительном ремонте обязаны обеспечивать клиентов подменным автомобилем.

Фото: Егор Алеев/ТАСС