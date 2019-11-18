На попутчиков введут ограничения

Минтранс разработал законопроект, регламентирующий совместное использование автомобиля и поиск попутчиков.

Карпулинг — это совместное пользование автомобилем в различных поездках, когда водитель заявляет свой маршрут и за небольшую плату берет попутчиков. До сих пор этот вид перевозок никак не регламентировался. Теперь Минтранс разработал соответствующий законопроект.

За основу был взят зарубежный опыт. Например, величину компенсации водителю, взявшему попутчиков, будет устанавливать правительство, а для перевозок разрешат использовать только легковые автомобили, вмещающие не более восьми пассажиров. Ограничат и количество поездок каждого зарегистрированного транспортного средства, пишет РГ. К примеру, если расстояние не превышает 100 км, то водитель сможет брать попутчиков два раза в сутки; если предполагается поездка на расстояние до 500 км, то брать попутчиков можно лишь раз в сутки. Более дальние поездки с попутчиками возможны лишь раз в три дня.

Другим ограничением станет оплата, которая будет возможна исключительно по безналичному расчету, что «позволит организовать соответствующий контроль и минимизировать возможность водителей превышать установленный предельный размер оплаты», говорится в сопроводительной записке к документу.

Начнут действовать ограничения, касающиеся стажа водителя (не менее двух лет), а также технического состояния автомобиля — для карпулинга можно будет использовать только автомобили, зарегистрированные на территории РФ и прошедшие техосмотр.

Сайты-агрегаторы карпулинга будут обязаны предоставлять информацию об участниках, водителях и пассажирах, уполномоченным федеральным органам исполнительной власти.

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Фото: Marc Herve / Unsplash