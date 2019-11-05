В скором времени могут начаться проблемы с такси. Зато увеличится количество нелегальных извозчиков.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил с новой инициативой — дать возможность региональным властям вводить лимиты лицензий на такси, пишут «Ведомости». Это позволит соблюдать баланс спроса и предложения, уверен депутат. По мнению депутата, это необходимо для поддержания баланса спроса и предложения на рынке. Кроме того, таксисты начнут зарабатывать больше и больше отдыхать, что позитивно отразится на безопасности перевозок пассажиров.

Участники рынка, в частности агрегаторы, собирающие заказы, считают, что ограничение количества автомобилей такси может привести к дефициту предложения. Спрос на услуги такси неравномерный и в определенные периоды он вырастает. В результате водители могут начать игнорировать людей, которым нужны непродолжительные поездки, а на рынке вновь появится множество серых перевозчиков, которых невозможно контролировать.

Напомним, что в конце лета комитет Госдумы по транспорту и строительству представил законопроект, регулирующий деятельность такси. Планируется введение запрета на работу таксистами иностранцам без российских водительских прав, за тарифы будет отвечать Минтранс, который разработает специальную методику расчета стоимости проезда, а местные власти станут проводить аттестации водителей на знание города, в котором они работают.

Запрет BlaBlaCar и ТуТу.ру явно кому-то выгоден. Чем не угодил карпулинг прежним хозяевам рынка пассажироперевозок?

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