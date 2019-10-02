Попутчиков автомобилисты брали всегда, подсаживая голосующих на обочинах. Развитие интернета подарило возможность соединить водителя и попутчика заранее, так что они могут стартовать вместе из условленного места на оговоренных условиях. Но карпулинг* не понравился прежним «владельцам» рынка.

*Карпу́линг (англ. car «автомобиль» + pool «объединение») — то же, что и райдше́ринг (англ. ride «поездка» + share «делиться»).

Удобная попутка

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В России доступны десятки сетевых ресурсов, созданных для желающих доехать до нужной точки, с одной стороны, и взять попутчиков — с другой. Самый крупный — BlaBlaCar. Действует в 22 странах и насчитывает 70 млн пользователей, главным образом горожан. А в России пользователей почти 20 миллионов!

Карпулинг существует в виде перемещений по городу, пригородных и межрегиональных перевозок (самый востребованный вариант). Ежедневно им пользуются тысячи россиян: у нас большие расстояния, а общественный транспорт развит средне и при этом дорог. Масса направлений вовсе не охвачена общественным транспортом.

Карпулинг — не бизнес. При сложившихся расценках для водителя это просто способ «отбить» часть стоимости бензина.

Автомобилисты предоставляют сведения о предстоящей поездке (маршрут, дата, время, стоимость места), о себе и автомобиле. Попутчики выбирают водителя из списка, ориентируясь среди прочего на отзывы предыдущих попутчиков.

Возможность оставить отзывы отсеивает «плохих» водителей, ехать с которыми дискомфортно и даже страшно, преимущество получают хорошие. Не желая скверных отзывов, водитель старается ездить аккуратно и вести себя вежливо. Водители таким же образом «отбраковывают» неприятных пассажиров.

С точки зрения безопасности (движения и вообще) — точно не хуже, чем современное такси или маршрутки. Видимо, слишком благополучно всё это развивается, чтобы остаться без внимания властей. В июне Минтранс РФ предложил законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле.

Сильнее всего от «попутных» сервисов страдают автобусные компании. Железные дороги пока не жалуются, но со временем карпулинг начнет мешать и им.

Завинтить гайки

Попытки прижать BlaBlaCar начались два года назад. С тех пор уже несколько автобусных ассоциаций подали в суд на сервис. Надо сказать, BlaBlaCar подставился сам, предоставляя свою площадку для объявлений автобусных перевозчиков, не особо разбираясь, кто из них кто.

Но BlaBlaCar не единственное и не главное зло. Обвинения идут в адрес 229 онлайн-сервисов, включая популярные «Яндекс.Автобусы» и «Туту.ру». В конце июля Общероссийское объединение пассажиров (ООП) отправило в Госдуму письмо с предложением ограничить деятельность сайтов, позволяющих покупать билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. ООП считает, что треть автобусных перевозчиков — нелегалы, использующие сайты-агрегаторы для поиска пассажиров.

Задача вроде бы чисто техническая и сводится к тому, чтобы из сетевых сервисов исключить автобусных нелегалов. Но очевидно, что только этим дело не ограничится.

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Проект Минтранса предусматривает тотальное завинчивание гаек. От частника-перевозчика потребуется водительский стаж не менее двух лет. За рейс — не более пяти попутчиков. Не более двух рейсов в день. Блокировка аккаунта за коммерческие рейсы. И наконец, самое интересное: расчеты между водителем и попутчиком — только в безналичной форме через онлайн-сервис, а предельный размер платы за поездку определит… ­правительство.

Вероятно, придется платить не только комиссию и абонентскую плату агрегаторам, но и налоги. Так что попытку нейтрализовать BlaBlaCar и прочие аналоги засчитываем как успешную.

Но она вряд ли сработает. Попутный сервис может уйти на другие территории — например, в сообщества соцсетей. И нет закона, запрещающего возить попутчиков за копейки. Так что на странице агрегатора можно выставить заниженную цену, а реальная всплывет в ходе переговоров. Обе стороны хотят сэкономить на поездке и наверняка поймут друг друга.

Карпулинг действительно отнимает пассажиров у автобусников. Но простите, господа, это рынок. Зачем нам ездить дороже, если можно ездить дешевле? По всем прогнозам, мировой рынок карпулинга будет расти, а российский прибавляет по 20–30 % в год. Попутная езда стала удобнее, дешевле и комфортнее, чем автобус. А возвращаться к выходу на обочину с протянутой рукой — теперь уже не хочется.

КАРПУЛИНГ В РОССИИ

Самые востребованные маршруты: Петербург — Москва, Москва — Нижний Новгород, Екатеринбург — Челябинск.

Средняя протяженность поездки — 258 км.

Большинство пользователей карпулинга — мужчины 25–35 лет.

Во время поездки с попутчиками 22 % водителей снижают привычную для себя крейсерскую скорость.

Средняя заполняемость составляет 3,9 человека на карпулинговый автомобиль; в обычном режиме — 1,9 (данные BlaBlaCar).

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