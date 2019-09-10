Таксистам собираются максимально усложнить жизнь

Принимать водителей на работу предлагают только после проверки по государственным базам данных на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений.

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Усложнить жизнь таксистам потребовали крупнейшие агрегаторы такси, о чем они написали в Государственно-правовое управление президента РФ. Соответствующее письмо подготовили руководители «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил», пишут «Известия». Замечания сформулированы к обсуждению закона о такси, который Госдума должна рассмотреть во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию. Ранее с подобными предложениями агрегаторы обращались непосредственно в Госдуму, но там их проигнорировали.

Речь идет о создании единого реестра шоферов, допущенных к работе в такси. Сейчас такого реестра нет, а он жизненно необходим, считают коммерсанты. Проверка сведений о кандидатах в водители повысит безопасность поездок, ведь нынешняя система предусматривает выдачу разрешения на таксомоторные перевозки на автомобиль, а не конкретного водителя. Поэтому за руль может сесть кто угодно, это не регламентируется.

Есть у этой идеи и минус — в крупных городах (особенно в Москве) такси водят много приезжих из сопредельных государств —- они останутся без работы, поскольку по ним могут отсутствовать необходимые данные. Хотя со странами Евразийского экономического союза (помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) такое взаимодействие легко наладить.

Приезжим из других государств придется подавать сведения о себе в контролирующие органы самостоятельно, чтобы попасть в базу данных.

Законопроект о такси Госдума приняла в первом чтении в конце 2018 года. В нем уточнены обязанности таксистов, а также прописана ответственность агрегаторов.

«Яндекс.Такси» совместно с партнерами тестирует новую систему, которая сможет блокировать доступ водителя к новым заказам в случае усталости и переработки.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС