6 способов нетрадиционного использования такси

Способна ли новая автоматическая коробка передач для российского внедорожника прослужить 300 000 км пробега и почему такая машина оказалась даже экономичнее, чем версия с механикой, — наш эксперт разобрался!
Автоматов на российском рынке становится все больше. На их долю приходится 58,5% от общего числа проданных машин. Производители считают, что управлять автомобилем, отвлекаясь на ручное переключение передач, — это уже прошлый век. Так ли это? Или автомобили на механике все же лучше, разбираемся в статье.