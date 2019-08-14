6 способов нетрадиционного использования такси

Речь идет о случаях, когда нужно не просто доехать из точки А в точку Б, но и получить специфическую услугу.

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Так, некоторые фирмы заказывают такси для бизнеса, чтобы забирать и отвозить на работу сотрудников. Для этого заключается специальный договор с таксомоторной компанией, устанавливается лимит поездок и их стоимость.

Популярный сервис для занятых родителей — доставка детей в школу на такси. До семи лет они могут перемещаться в такси только в сопровождении взрослых, а для ребенка постарше можно заказать такси, которое отвезет его в школу или на дополнительные занятия.

Ряд таксистов предлагают услуги по перевозке животных и даже без хозяина. За отдельную плату четвероногого питомца доставят к ветеринару или грумеру. Водители зоотакси имеют специальную подготовку и умеют обращаться с животными.

Такси с курьерской доставкой привезут к месту назначения документы, посылки, небольшие грузы или продукты из магазина. За перемещением можно следить в режиме онлайн, сообщает издание «АиФ».

Клиенты могут заказать услугу «Инкогнито», то есть такси без опознавательных знаков и шашечек, в случае, если человеку нужно скрыть, что он ехал на такси, или сделать вид, что у него есть личный водитель.

Такси с психологом на борту придумала одна из фирм Стокгольма в 2014 году. Специалист располагается на заднем сиденье и в течение всей поездки общается с клиентом на волнующие того темы. С водителей такого такси фирма берет подписку о неразглашении услышанной информации.

За 10 лет в столице стало в шесть раз больше легальных таксистов, сообщили власти.



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