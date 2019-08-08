Вышли из тени: легальных таксистов стало в 6 раз больше

Модернизированный Fiat Ducato: новые моторы и автомат Ducato несколько последних лет — лидер в сегменте LCV по продажам в 12 странах Евросоюза и еще в шести занимает второе место. Поэтому, когда пришла пора модернизации Ducato, фиатовцы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить. 7 причин купить подержанный Hyundai Terracan Hyundai Terracan увидел свет в 2001 году. Хорошо адаптированный к российским условиям, он не обрел популярности среди отечественных автолюбителей. Сейчас на вторичке доступно всего 237 «Терраканов» по цене от 230 до 700 тыс. рублей. За какие преимущества стоит оценить «корейца» и выбрать его для покупки, рассказываем в статье. Обновленный VW Passat — изменилось всё! На фоне этой машины прошлое поколение кажется безнадежно устаревшим.