Вышли из тени: легальных таксистов стало в 6 раз больше — журнал За рулем

Вышли из тени: легальных таксистов стало в 6 раз больше

В Москве услугами такси пользуются около 900 тыс. пассажиров в день, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Материалы по теме
Таксистов заставят работать меньше. С помощью ГЛОНАСС

За 10 лет в столице стало в шесть раз больше получивших разрешение на работу в такси водителей, сообщил Максим Ликсутов. Средний чек на поездку сегодня составляет 473 рубля и продолжает ежегодно снижаться, а дальность поездки, напротив, — увеличивается.

«10 лет назад московское такси находилось в плачевном состоянии. Работало всего 7,5 тыс. легальных водителей. Сегодня на рынке таксомоторных услуг более чем 50 тыс. водителей, которые получили разрешение на деятельность. Рост почти в шесть раз. При этом столичными такси в сутки пользуются почти 900 тыс. пассажиров», — передает его слова агентство ТАСС.

Такси сейчас один из самых востребованных секторов малого бизнеса в столице, однако при этом на 15% увеличилось число ДТП с участием таксомоторов. Виной тому — переработки таксистов, и столичные власти собираются заняться этой проблемой.

Действовать они планируют через сервисы заказов такси: если агрегатор регулирует стоимость поездки, то должен гарантировать водителю определенный уровень дохода. Кроме того, хотят внедрить для таксистов единую IT-платформу, чтобы исключить переработки.

  • Ранее в Госдуме выдвигали предложения о запрете эксплуатации в такси автомобилей старше 7 лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя. После чего его отключают о сервиса, и он не может забрать заказы. Новый законопроект содержит радикальные реформы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые