Началось производство обновленной Lada 4x4

С 18 ноября с конвейера АВТОВАЗа начали сходить обновленные внедорожники 4х4 с доработанным салоном.

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В Тольятти стартовало производство обновленных внедорожников Lada 4х4. Напомним, что автомобиль получил доработанный салон, отличающийся новой центральной консолью и панелью приборов, потолком, сиденьями и наличием двух подголовников на заднем диване. Кроме того, автомобиль получил новые уплотнители, антенну на крыше и новый отопитель.

С 18 ноября ежедневно с конвейера АВТОВАЗа будут сходить лишь шесть внедорожников с перечисленными изменениями. Остальные автомобили будут собираться из прежних деталей. Полностью на новое оборудование салона Лады 4х4 завод перейдет с 27 ноября, пишет Лада.Онлайн. Следовательно, купить доработанный внедорожник можно будет уже в декабре, самое позднее — в январе 2020 года.

Lada 4х4 остается весьма популярной моделью на российском рынке и входит в пятерку самых продаваемых кроссоверов. За 10 месяцев 2019 года ее приобрели 26 325 человек. Это на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года, что при падающем рынке можно назвать стабильным спросом.

На предприятии работают над новым поколением Лады 4х4.

Фото: АВТОВАЗ