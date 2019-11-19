Lada с пассажирами свалилась в яму с кипятком

Обвал грунта произошел на парковке возле магазина. В образовавшуюся яму провалился автомобиль, в котором находились двое мужчин. Оба погибли.

В Пензе возле одного из магазинов на улице Аустрина произошла трагедия, в результате которой погибли двое людей. По невыясненным пока причинам на парковке провалился грунт и асфальтовое покрытие. Скорее всего, их подмыло горячей водой из прорвавшейся трубы. Водитель Лады из-за густого пара не заметил образовавшуюся яму и попал в нее правыми колесами. В результате автомобиль опрокинулся в провал с кипятком. В автомобиле находились двое мужчин, 1966 и 1970 годов рождения. Оба скончались на месте.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту смерти двух лиц незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить виновных, на месте провала грунта работает следственно-оперативная группа. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Провалы грунта случались во многих городах, в том числе и в Москве.

Фото: СК РФ по Пензенской области

Видео: YouTube